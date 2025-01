Si attende il responsabile organizzativo del partito Igor Taruffi

PALERMO – “Credo che stiamo facendo un lavoro di confronto e di dibattito, che non abbiamo esaurito in un solo tempo”. Lo ha dichiarato il segretario del Pd, Anthony Barbagallo, parlando a margine dell’assemblea regionale del partito a Palermo, nell’hotel Astoria.

“Continuiamo dopo le segreterie allargate, le direzioni e speriamo che sia la volta buona per trovare un percorso che riporti il partito al centro dell’azione politica – sottolinea – per costruire l’alternativa vera al governo Schifani, che è quello che sta veramente a cuore ai siciliani”.

L’assemblea di oggi

Si attende il responsabile organizzativo del Pd nazionale, Igor Taruffi, per l’inizio del lavori. “Il fatto che il partito nazionale sta inviando uno dei suoi dirigenti più autorevoli fa sì che ci siano tutti gli ingredienti per fare bene”, prosegue Barbagallo.

Nell’assemblea di oggi, all’ordine del giorno vi è la nomina del presidente o della presidentessa e poi verrà anche reso noto l’esito del parere della commissione nazionale di garanzia in merito al regolamento per il congresso. “Taruffi ci riferirà in merito – spiega il segretario regionale – speriamo che oggi si possa fare il punto della situazione”.