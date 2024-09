Pd, i Giovani democratici al fianco di Ferrante: “Grazie per il tuo aiuto”

La nota dopo le dimissioni del presidente dei democratici siciliani

PALERMO – “Le dimissioni da presidente della Direzione regionale del Pd siciliano di Antonio Ferrante sono state per tutte e tutti noi un fulmine a ciel sereno. Antonio è sempre stato un punto di riferimento, un aiuto vero per tutte e tutti noi, un dirigente serio sempre pronto a sostenerci in tutto senza mai agire per tornaconto personale o politico”. Lo affermano i Giovani democratici siciliani dopo la notizia, anticipata da LiveSicilia, delle dimissioni di Ferrante dalla presidenza regionale del Pd.

Ferrante, il “grazie” dei Giovani democratici

“Gli siamo grati per la profonda dedizione avuta nei confronti del partito e della realtà politica e civile siciliana ma soprattutto, gli siamo grati per l’affetto dimostrato alla comunità dei Giovani democratici siciliani anche nei momenti più bui, quando in pochi sono stati al nostro fianco – si legge in una nota -. Grazie di tutto Antonio, per noi sei e sarai sempre un esempio di cosa significhi essere dirigente di un’organizzazione politica”.

Delle dimissioni di Ferrante ha parlato anche Sergio Lima, componente della Direzione nazionale dem, in una intervista a LiveSicilia: “La sua lettera pone questioni vere”, ha affermato Lima.