Un ragazzo di 19 anni è morto questa notte a Roma dopo essere stato travolto da una auto in via Cristoforo Colombo, all’altezza di via Giustiniano Imperatore.

Secondo una prima ricostruzione l’autovettura, per motivi ancora da accertare, è uscita fuori strada andando a colpire la segnaletica stradale e poi ha investito il 19enne che si trovava sul marciapiede.

Sul posto agenti della polizia locale di Roma Capitale e sanitari del 118.