NOLA (NAPOLI) – Tragedia nella notte a Nola, in provincia di Napoli. Uno scooter si è schiantato contro un palo dell’illuminazione ed il guidatore è rimasto riverso sull’asfalto perdendo la vita a causa del forte impatto.

Il 50enne viaggiava in sella al suo Honda Sh quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto contro il palo dell’illuminazione pubblica non gli ha lasciato scampo. L’uomo è deceduto sul colpo, prima ancora che potessero arrivare i soccorsi.

La dinamica dell’incidente

I militari hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento non è chiaro cosa abbia provocato la perdita di controllo.

La salma è stata sequestrata e trasferita al Policlinico di Napoli, dove sarà eseguita l’autopsia disposta dall’Autorità giudiziaria. L’esame medico-legale servirà a chiarire se il decesso sia da attribuire esclusivamente al trauma dell’impatto o se altri fattori abbiano avuto un ruolo. Saranno gli accertamenti tecnici nelle prossime ore a stabilire l’esatta successione degli eventi.

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