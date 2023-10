Perde il controllo dello scooter e finisce sul guardrail: morta 17enne a Sondrio

Un giovane è ferito gravemente

1' DI LETTURA

L’ennesimo incidente stradale è costato la vita ad una giovanissima. Nella giornata di ieri, 6 ottobre, è morta una 17enne e un altro giovane, che era con la vittima, è ferito gravemente. L’impatto si è verificato a Grosio, in provincia di Sondrio, sulla provinciale 27.

La giovane, secondo una prima ricostruzione, era in sella ad una moto guidata da un ragazzo. Quest’ultimo avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a sbattere contro il guardrail e nell’impatto lo scooter si è ribaltato.

La ragazza è sbalzata e ha picchiato con violenza la testa. È finita nel fossato che costeggia la carreggiata. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per lei non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. L’altro ragazzo è stato portato all’ospedale di Sondalo: le sue condizioni sono critiche, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Nel frattempo i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Tirano hanno eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.