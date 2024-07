Pesce surgelato: vantaggi e miti da sfatare

L’inizio dell’estate porta con sé il desiderio di trascorrere piacevoli pranzi e cene in compagnia di familiari e amici presso la terrazza della propria casa al mare, gustando del buon pesce, accompagnato da un delizioso calice di vino. La preparazione di prodotti ittici freschi, però, richiede parecchio tempo a disposizione, mentre in estate, date le alte temperature, è preferibile optare per un pasto veloce. Dunque, quale potrebbe essere la migliore alternativa al pesce fresco, senza rinunciare al gusto e alla qualità del prodotto? Ebbene sì, il pesce surgelato rappresenta la scelta più conveniente.

Contrariamente a quel che si potrebbe pensare, infatti, offre innumerevoli vantaggi. La velocità di preparazione è uno di questi: il pesce è già pulito e pronto per essere cucinato; non occorre, quindi, doverlo sviscerare e sfilettare. Se congelato a bordo dell’imbarcazione mantiene la qualità, conservando le caratteristiche organolettiche e le proprietà nutritive per molto tempo. La surgelazione del pesce, infine, blocca la proliferazione dei batteri e le basse temperature impediscono la creazione di muffa. Il pesce surgelato, dunque, rappresenta una scelta economica, sicura e di qualità per chi desidera organizzare un pranzo o cena indimenticabili.

Dove acquistare il miglior pesce surgelato in provincia di Palermo

Se vuoi preparare un pranzo o una cena del gusto unico, Magel Surgelati è l’esercizio commerciale che fa per te. Nato nel 2015 come ingrosso, negli anni è diventato un punto di riferimento per ristoranti, alberghi e supermercati che ne riconoscono la professionalità. La graduale crescita e il posizionamento sul mercato lo ha portato ad aprire due punti vendita al dettaglio: uno a Bagheria ed un altro a Villabate.

I titolari, con impegno e dedizione, selezionano prodotti di alta qualità, andando incontro alle esigenze economiche di qualsiasi classe sociale.

L’offerta è molto vasta e abbraccia ampie categorie di prodotti: pesce, verdure, dessert, pollo, prime colazioni e prodotti sott’olio sono alcune delle valide alternative tra le quali poter scegliere. Il tutto, accompagnato da bevande alcoliche o analcoliche, disponibili in negozio.

È, quindi, possibile reperire il necessario per la preparazione di un pranzo o di una cena, dall’antipasto al secondo, senza rinunciare al dolce (cassata siciliana, gelati, sorbetto al limone) e accontentando anche i più piccoli e gli adulti che non amano in particolar modo il pesce, i quali possono optare per un pasto a base di birbe di pollo e patatine fritte.

L’azienda, con orgoglio, sostiene le tonnare locali, dalle quale acquista prodotti sott’olio provenienti da Aspra, Porticello e zone limitrofe.

Magel Surgelati, inoltre, dispone di professionisti che si occupano della lavorazione dei prodotti, tra cui il pesce spada, esclusivamente surgelato a bordo dell’imbarcazione.

Magel surgelati: alta qualità, basso prezzo e cura per la clientela

Magel surgelati si distingue sul mercato per l’alta qualità dei prodotti, per i prezzi particolarmente concorrenziali e per l’attenzione e la cura che riserva alla clientela.

Periodicamente, propone offerte e promozioni convenienti sui volantini e sulle pagine social dei negozi.

L’azienda offre alla clientela la possibilità di effettuare una fidelity card, che accumulando punti, dà diritto a sconti e prodotti in omaggio. È, inoltre, possibile usufruire del servizio a domicilio gratuito, con una spesa minima di € 30,00.

Con Magel Surgelati, porti in tavola prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, trasformando ogni pasto in un momento speciale. Scopri la comodità del servizio a domicilio e goditi un’estate di buon cibo ed ottima compagni