Palermo, lavoro a Villa Sofia: concorso per 4 tecnici informatici

PALERMO – Lavoro a Villa Sofia: l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di quattro collaboratori tecnici professionali – informatici. Il bando è stato pubblicato in esecuzione della deliberazione n. 1040 del 31 dicembre 2024.

Lavoro a Villa Sofia

I candidati selezionati saranno assunti con contratto a tempo pieno e indeterminato come collaboratori tecnici professionali – informatici. Le mansioni previste comprendono la gestione e il supporto delle infrastrutture tecnologiche dell’Azienda Ospedaliera, contribuendo all’efficienza dei servizi sanitari offerti.

Le principali attività includeranno la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informatici, il supporto agli utenti interni, la gestione delle reti e della sicurezza informatica, oltre allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per migliorare i processi sanitari.

È richiesta la capacità di lavorare in team e di adattarsi a un contesto in continua evoluzione, con la possibilità di partecipare a progetti di digitalizzazione e innovazione dell’ospedale.

Requisiti

I candidati devono possedere la cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea, idoneità fisica alle mansioni, assenza di condanne penali e godimento dei diritti civili e politici.

È richiesto un titolo di laurea in una delle seguenti discipline: Ingegneria dell’informazione o Scienze e tecnologie informatiche per il nuovo ordinamento, Ingegneria dell’informazione o Scienze e tecnologie informatiche per il precedente ordinamento DM 509/99, oppure una laurea vecchio ordinamento o magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Elettronica.

Svolgimento del concorso

Il concorso prevede una selezione articolata in più fasi. La prima consiste in una prova scritta, con quesiti a risposta multipla o aperta su argomenti di informatica e tecnologie dell’informazione. Seguirà una prova pratica per valutare le competenze operative dei candidati, che potrebbero includere la configurazione di reti, l’implementazione di soluzioni software o la risoluzione di problemi tecnici.

Infine, è previsto un colloquio orale per approfondire le conoscenze tecniche, valutare la capacità di problem-solving e verificare le attitudini professionali. Durante il colloquio, potranno essere discussi anche aspetti relativi all’organizzazione del lavoro all’interno dell’Azienda Ospedaliera e alle esigenze specifiche del settore IT.

La graduatoria finale sarà stilata sulla base dei punteggi ottenuti nelle diverse prove, e i vincitori saranno assunti secondo le esigenze dell’Azienda Ospedaliera.

Domanda

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 21 marzo 2025. Per candidarsi è necessario seguire le indicazioni presenti nel bando ufficiale, disponibile sul sito dell’Azienda Ospedaliera. La domanda deve essere compilata online attraverso il portale concorsi dell’azienda, allegando il curriculum vitae aggiornato, una copia del documento di identità e la ricevuta del pagamento della tassa di concorso.

È inoltre richiesta l’autocertificazione dei titoli di studio posseduti e delle eventuali esperienze lavorative pregresse in ambito informatico. Gli aspiranti devono fornire un indirizzo email valido per ricevere eventuali comunicazioni riguardanti le fasi del concorso.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere riconosciuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Si consiglia di consultare attentamente il bando per informazioni dettagliate sulla procedura di candidatura e sulla documentazione da allegare. Eventuali errori nella compilazione potrebbero comportare l’esclusione dal concorso.

