Piano Battaglia, 5 interventi per incidenti sulla neve

In azione dalle Madonie all'Etna

PALERMO – Dalle Madonie all’Etna, primo fine settimana di grande lavoro per le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) del Servizio Regionale Sicilia.

Gli interventi a Piano Battaglia

Piano Battaglia ha fatto registrare il pienone. Grazie anche alle abbondanti nevicate dei giorni scorsi e all’apertura degli impianti sciistici. Cinque gli interventi portati a termine dalle squadre del Soccorso Alpino in servizio a Piano Battaglia. In virtù della convenzione con la Protezione civile della Città Metropolitana di Palermo. Per garantire l’assistenza e il soccorso nel comprensorio nei fine settimana durante il periodo di innevamento, con il supporto della guardia medica dell’Asp di Palermo e del 118.

Etna

Mentre sul versante sud dell’Etna, nella zona dei Crateri Silvestri superiori, sono stati effettuati nella giornate di sabato e domenica tre interventi di soccorso provocati dall’utilizzo delle “padelle” in plastica.

Tre interventi tra ieri e oggi di soccorso alpino sull’Etna nella zona dei crateri silvestri del soccorso alpino tra sabato e domenica. I tecnici del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del servizio regionale Sicilia.

Un ragazzo di Mascalucia ha riportato la lussazione della spalla, mentre un turista americano ha avuto un trauma alla schiena. Stamane una bambina di 7 anni ha riportato un trauma alla schiena sempre scivolando sulla neve con la “padella”. Tutte le persone soccorse sono state immobilizzate e trasportate a valle dove ad attendere vi era l’ambulanza del 118 per il trasferimento presso le strutture sanitaria.