Ha perso la vita anche la moglie, Marisa Agliati

VERGIATE (VARESE) – Pietro Cozzi, noto imprenditore, è morto all’età di 88 anni in seguito a un grave incidente avvenuto lungo l’autostrada A26, sulla diramazione Gallarate – Gattico. Ha perso la vita anche la moglie, Marisa Agliati, che viaggiava con lui e aveva 84 anni.

Resta da chiarire la dinamica

Cozzi, alla guida della sua Alfa Tonale, è finito fuori strada tra le uscite di Sesto Calende e Besnate, sulla carreggiata direzione Gallarate – Milano. Sul posto sono arrivate nel giro di pochi minuti tre ambulanze, ma per i due i soccorsi sono stati inutili essendo deceduti sul colpo. I medici hanno constatato il loro decesso sul luogo dell’incidente. Resta da chiarire la dinamica dell’incidente ma sembra che la macchina si sia ribaltata autonomamente.

“La concretezza tipica dell’uomo del fare”

Cozzi era ex presidente della Fondazione Famiglia Legnanese nonché fondatore del Museo e della concessionaria Fratelli Cozzi Legnano. La sua scomparsa ha lasciato senza parole la città, che lo ha conosciuto e apprezzato tanto come imprenditore quanto per il suo impegno nel sociale. Lorenzo Radice, sindaco di Legnano, ha così commentato la notizia: “Ho ammirato il suo ottimismo, la battuta sempre pronta, la capacità di conquistare gli interlocutori con un sorriso, ma anche con la concretezza tipica dell’uomo del fare”.