Previsti temporali sulle zone interne e sulle aree montuose

ROMA – Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno, temporali sulle zone interne e sulle aree montuose di Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani allerta gialla sull’intero territorio delle regioni Piemonte e Umbria e su settori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.