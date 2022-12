Più voli Ita per la Sicilia, Schifani: non è una soluzione strutturale

Il governatore commenta la decisione della compagnia aerea: "I siciliani continuano a essere cittadini di serie B"

1' DI LETTURA

PALERMO – Ita aumenta i voli verso la Sicilia nel periodo natalizio. Un pannicello caldo che non risolve strutturalmente la penalizzazione dell’Isola in termini di collegamenti aerei. In sintesi questa la reazione suscitata dall’annuncio della compagnia aerea nei siciliani e di cui si fa portavoce il governatore Renato Schifani.

“La decisione della compagnia aerea Ita di aumentare i voli verso la Sicilia è un’iniziativa di cui prendiamo atto, certi che sia la conseguenza delle proteste, evidentemente fondate e legittime, che abbiamo sollevato nelle scorse settimane. Tuttavia, una misura che riguarda solo i tre giorni a cavallo di Natale non può certo dirsi una soluzione strutturale – ha detto il presidente della Regione -. Il caro voli è destinato a ripresentarsi dopo questa breve parentesi. I siciliani, che stanno pagando prezzi proibitivi per poter acquistare un biglietto, continuano a essere, cittadini di serie B”.