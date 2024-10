Torna l'ora solare: ecco quando spostare gli orologi un'ora indietro

Un'ora in più di luce al mattino e meno nel pomeriggio

Si avvicina il ritorno dell’ora solare in Italia. Manca poco meno di una settimana allo spostamento delle lancette indietro di un’ora. Il cambio dell’ora avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre 2024.

Si dormirà un’ora in più e ci sarà un’ora di luce naturale in meno nel pomeriggio. L’ora solare resterà in vigore fino a domenica 31 marzo, quando farà ritorno l’ora legale e le lancette andranno spostate in avanti di sessanta minuti.

Il cambio dall’ora legale a quella solare, e viceversa, può rappresentare un cambiamento che per qualche giorno può provocare stress e malesseri all’uomo e agli animali domestici. Si tratta del cosiddetto “ritmo circardiano”, il nostro orologio biologico, che può trovarsi in difficoltà di fronte ad un cambiamento non graduale. E gli effetti possono farsi sentire anche sull’umore.