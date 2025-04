Polo pediatrico a Palermo, Russo e Varchi: “Sarà all’avanguardia”

"Auspichiamo che i lavori siano avviati e conclusi il prima possibile"

PALERMO – “Il nuovo Polo pediatrico di Palermo sarà presto realtà grazie all’impegno del governo Meloni in sinergia con l’Esecutivo della Regione Siciliana guidato dal presidente Renato Schifani. L’ennesimo segnale di attenzione da parte del centrodestra e di Fratelli d’Italia verso la Sicilia, ma anche da parte del ministro della Salute Orazio Schillaci, che ringraziamo”. Lo dicono in una nota il senatore e capogruppo in commisisone insularità Raoul Russo e Carolina Varchi, deputata e responsabile nazionale del dipartimento del Mezzogiorno di Fratelli d’Italia.

L’opera, dal costo di 170 milioni di euro, è attesa da oltre 14 anni. “Il ministero della Salute ha dato il via libera definitivo al finanziamento e ora l’intuizione del governo regionale può tradursi in realtà”, aggiungono Russo e Varchi.

“Palermo, la Sicilia e il sud Italia, in questo modo, potranno contare su un centro d’avanguardia che potrà diventare punto di riferimento per le cure anche nel il bacino del Mediterraneo. Questo è il segnale di quanto il Governo Meloni sia attento alla salute della popolazione. Ci auspichiamo che i lavori siano avviati e si concludano prima possibile, in modo da dotare la Sicilia di una struttura sanitaria all’avanguardia e d’eccellenza per tutelare il diritto alla salute dei piccoli pazienti”, concludono Raoul Russo e Carolina Varchi.