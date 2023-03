Presentato il Master Manager, percorso per giovani laureati

Avrà inizio ad ottobre e prevede 4 mesi di formazione in aula

5' DI LETTURA

PALERMO – Gestione della Finanza, del Mercato, dell’Organizzazione, dell’Innovazione, Sostenibilità, Comunicazione e Leadership: sono solo alcune delle materie di Master Manager, il percorso “formativo-funzionale” pensato per i giovani laureati siciliani al fine di valorizzarne il talento fornendo al contempo alle PMI dell’Isola risorse umane pronte a produrre valore per le loro attività. Presentato stamani presso l’Assessorato regionale delle Attività produttive, il percorso, che si svolgerà da ottobre di quest’anno sino a luglio del 2024, prevede 4 mesi di formazione in aula a cui si aggiunge un project work, ossia una sperimentazione attiva di quanto appreso, nelle aziende della rete. Al via le adesioni per le aziende siciliane che avranno tempo sino al 31 maggio per entrare a far parte del network e alle pre-iscrizioni per gli alunni, che sosterranno un test d’ingresso nel mese di luglio, dal 1°giugno.

Master Manager nasce da un’idea della società Innogea, leader nel campo della consulenza direzionale e dello sviluppo di sistemi informativi – IT in ambito sanitario: “Abbiamo tanti talenti in Sicilia e tra questi certamente molte PMI e molti giovani. Per crescere le aziende hanno bisogno di uomini e donne capaci. Master Manager – commenta il presidente di Innogea, Marco Lampasona – vuole trasformare una criticità in una grande opportunità consentendo ai giovani laureati di finalizzare il loro ottimo percorso teorico di studio universitario, vista la buona qualità degli atenei siciliani, con un programma formativo e applicativo funzionale a generare valore per le aziende. L’iniziativa ha anche una forte finalità sociale. Le fonti ufficiali – aggiunge – ci dicono che negli ultimi 10 anni sono andati via in media circa 4mila laureati siciliani per trasferirsi nel Centro-Nord o all’estero. È un dato importante, sottostimato molto probabilmente, che ci deve far riflettere da imprenditori, genitori e siciliani. Una perdita secca diretta di circa 1 miliardo di euro all’anno per la nostra economia. La mobilità è certamente un valore, la migrazione una piaga da debellare”.

Ad aprire l’incontro, al quale hanno preso parte le associazioni di categoria e le aziende primarie del territorio e anche giovani, l’assessore Edmondo Tamajo: “Stiamo cercando di attuare diverse iniziative a favore dei giovani e nello stesso tempo diverse iniziative per le aziende. Il progetto di Innogea s’inserisce in questa direzione: oggi le aziende hanno difficoltà nel reperire persone qualificate, persone con specifiche professionalità. Da qui il nostro supporto oggi presentando questa proposta formativa agli addetti ai lavori”.

L’obiettivo del percorso di Master Manager è formare una nuova classe manageriale siciliana: aspiranti manager capaci di affiancare l’imprenditore siciliano e sostenerlo nel raggiungimento dei propri obiettivi grazie alle competenze metodologiche e strumentali apprese. Competenze che verranno acquisite tramite le tecniche del role playing (simulazione di una situazione o di un evento aziendale) e del business game (riproduzione della gestione aziendale che impone una serie di scelte in tempi brevi). Il corpo docente di Master Manager è formato da un pool di manager e consulenti con esperienza trentennale; nel corso della loro attività professionale hanno risanato, riorganizzato, sviluppato centinaia di aziende dei più svariati settori merceologici. Esperienze professionali che metteranno a disposizione dei giovani aspiranti manager seguendoli anche nel percorso dello stage aziendale. Primi 4 mesi in aula, il resto si svolgerà direttamente nelle aziende. A seguire un servizio di placement con l’obiettivo di aprire le porte del mercato ai formati aspiranti manager.

Master Manager consentirà ai giovani, già forti delle ottime basi teoriche fornite dalle Università siciliane, di mettersi in poco tempo alla prova e di inserirsi più facilmente e con una migliore produttività nel mondo del lavoro. È al contempo un’iniziativa che coinvolge tutti gli stakeholders del territorio. Costituisce un’opportunità, per gli enti e le aziende, per incontrare, conoscere, ospitare e selezionare giovani talenti siciliani adeguatamente formati da un punto di vista operativo. Favorire l’incontro tra domanda e offerta e superare quel gap tra mondo degli studi e mondo del lavoro è il fulcro del percorso. Ad un circolo vizioso opporre un primo percorso virtuoso.

“Grazie a Master Manager, – spiega l’amministratore delegato di Innogea, Sandro Siniscalchi – le aziende siciliane avranno la concreta possibilità di conoscere i giovani manager, di vederli all’opera durante il loro percorso di formazione. Per 4/6 mesi, la durata dello stage, ne potranno valutare le performance, il potenziale di integrazione ed il potenziale di sviluppo. Il percorso formativo ideato consente, in modo virtuoso, l’incontro tra la necessità di personale manageriale adeguatamente formato da parte delle aziende e l’aspirazione di giovani laureati di essere protagonisti all’interno di realtà imprenditoriali ambiziose. In un contesto sempre più complesso e dinamico, – conclude – le aziende, per competere, hanno bisogno di armonizzare il proprio sviluppo con la crescita delle proprie risorse, non c’è altra strada, non esistono scorciatoie. La programmazione e la coerenza rimangono i valori portanti di qualsivoglia progetto imprenditoriale virtuoso e sostenibile nel tempo”.

Master Manager – date e numeri:

durata 4 mesi in aula + project work da 4 a 6 mesi nel network di aziende partner (inizio ottobre 2023)

pre-iscrizioni da giugno 2023

test d’ingresso a luglio 2023

numero chiuso per 24 alunni

lezioni in aula (ottobre 2023/gennaio 2024)

project work (febbraio-luglio 2024)

placement (settembre/dicembre 2024)

sede via Catania, 5 Palermo

iscrizione: 5000,00 euro finanziabile con istituto di credito convenzionato

Aree tematiche:

– Gestione consapevole dell’azienda (bilanci, diritto, budget, controllo di gestione, pianificazione finanziaria)

Gestione dell’innovazione (innovazioni, finanza agevolata, big data)

Gestione dell’organizzazione (compliance, sistemi di gestione, organizzazione aziendale, cyber security, risorse umane)

Empowerment (self leadership, time management, comunicazione)

Gestione del mercato (marketing, sales)

Per maggiori informazioni: www.mastermanager.net