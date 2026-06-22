Il presidente di Confindustria Agrigento ancora in Rianimazione a Messina

È stato vittima di un incidente sulla provinciale che collega Tripi a Montalbano Elicona

MESSINA – È ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Messina Antonio Siracusa, il presidente di Confindustria Agrigento che il 20 giugno è stato vittima di un incidente mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta.

L’aggressione da parte di due cani

L’imprenditore 49enne stava percorrendo, insieme alla compagna che è rimasta lievemente ferita, la strada provinciale che collega Tripi a Montalbano Elicona quando sarebbe stato assalito da due cani maremmani. L’aggressione ha causato la perdita di controllo del mezzo e la caduta in una scarpata. A dare l’allarme è stato un cittadino di Montalbano Elicona che ha contattato il 118.

Siracusa è stato sottoposto a un intervento chirurgico all’ospedale Barone Romeo Patti per l’esportazione della milza ed è poi stato trasferito al Policlinico di Messina. Siracusa ha riportato la frattura di tibia e perone, un trauma pancreatico, e la perforazione di un polmone. I medici dicono che è stabile, ma la prognosi resta riservata.