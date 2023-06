Primo Cdm dopo la morte di Berlusconi, Meloni: massimo impegno miglior modo per ricordarlo

La premier ha richiamato l'intera squadra di governo al più alto senso di responsabilità. Ecco le misure approvate

ROMA – La premier Giorgia Meloni ha richiamato l’intero Consiglio dei ministri al “massimo impegno e al più alto senso di responsabilità nello svolgimento dei propri compiti istituzionali” per ricordare al meglio Silvio Berlusconi. Proprio ieri l’esecutivo ha dato il via libera all’emissione, nel 2023, di due francobolli a prezzo maggiorato per i profughi ucraini e le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Nello stesso consiglio dei ministri via libera a Mauro Mazza come commissario straordinario per il coordinamento delle attività connesse alla partecipazione dell’Italia, quale Paese d’onore, alla Fiera del libro di Francoforte del 2024.