Processo Open Arms, il capitano: “Mai sentiti minacciati da profughi”

La deposizione come teste; è presente Matteo Salvini che ha rilasciato un commento

PALERMO – “Non ci siamo mai sentiti minacciati dai profughi a bordo. Gli unici momenti di tensione sono stati determinati da azioni compiute dai profughi per la disperazione: come quando alcuni si buttarono in mare per cercare di raggiungere a nuoto Lampedusa”. Lo ha detto, deponendo al processo per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio a carico dell’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, Marc Reig Creus capitano della nave Open Arms alla quale, nell’agosto del 2019 fu negato dal Viminale il permesso di far sbarcare a Lampedusa 147 profughi soccorsi in mare.

Il capitano, che compie missioni di soccorso dei profughi dal 2017, sta ricostruendo ai giudici del tribunale di Palermo i particolari di tre interventi di salvataggio in mare compiuti tra l’1 agosto e il 9 agosto del 2019 in acque sar libiche e maltesi. I tre gruppi di migranti, aiutati in tre distinti momenti, vennero presi poi a bordo della Open Arms che rimase in attesa dell’indicazione del porto sicuro fino al 20 agosto davanti all’isola di Lampedusa. In tutti gli interventi i profughi sarebbero stati in condizioni di difficoltà.

Secondo la testimonianza del capitano, Malta non avrebbe mai indicato il cosiddetto porto sicuro, la possibilità, cioè, di attracco sulle sue coste.

“Tra il 3 e il 9 agosto – ha aggiunto poi il capitano della nave – ci siamo tenuti a 24 miglia dal porto sicuro più vicino che era Lampedusa, senza forzare il divieto di entrare nelle acque italiane. Avevamo chiesto l’indicazione del porto sicuro all’Italia il 2 agosto senza ricevere risposta. Prima di andare in Spagna dovevamo attendere il no all’attracco dai porti più vicini: Italia, Malta, Grecia”.

Alla domanda se sapesse che erano previste multe per chi violava il divietò di transito nelle acque italiane il teste ha risposto: “lo sapevamo ma non ci preoccupava perché la nostra priorità è salvare vite”.

la deposizione è continuata con altri elementi. “Il 9 agosto – ha raccontato Marc Reig Creus – Malta si era offerta di far sbarcare solo 39 migranti, gli ultimi soccorsi, ma noi decidemmo di non autorizzare lo sbarco. Non avremmo potuto spiegare a chi fosse rimasto sulla Open Arms perché solo alcuni potevano essere portati a terra e altri no. Temevamo disordini a bordo perché gli animi erano esasperati, temevamo per la sicurezza della nave”.

Il comandante ha spiegato così perché decise di non far sbarcare a Malta l’ultimo dei tre gruppi di migranti soccorsi dalla sua imbarcazione tra l’1 e il 9 agosto del 2019. “C’erano state prima alcune evacuazioni sanitarie – ha spiegato – Chi era rimasto a bordo chiedeva ‘perché lui sì e io no?'”. “Tentai di convincere il capitano della nave maltese a prenderli tutti a bordo – ha aggiunto – spiegandogli che altrimenti sarebbero nate delle tensioni. Ci siamo anche offerti di attendere una imbarcazione più grande, ma non avemmo risposte”.

“Il 14 agosto – ha continuato nella sua deposizione il capitano dell’Open arms – , il giorno che sapemmo che il Tar aveva annullato il divieto di transito nelle acque italiane, c’erano onde alte tre metri. A bordo c’era un clima di paura. I migranti erano sul ponte sotto una specie di copertura. Decidemmo di avvicinarci a Lampedusa ed entrammo nelle acque italiane. Venni fermato dalla Finanza che mi pose delle domande e mi disse che c’era pronta una multa di un milione per me e l’armatore e io risposi che avevo parlato con gli avvocati e che le sanzioni non erano più in vigore, ma loro insistettero sostenendo che non c’era stato indicato un porto sicuro. A quel punto chiesi di entrare per mettermi al riparo dal maltempo. Mi fu consentito purchè non entrassi in porto. Continuammo a chiedere il porto sicuro senza risposta”.

“Il 18 agosto le autorità spagnole ci offrirono di puntare verso il porto spagnolo di Algeciras – ha proseguito – Noi, però, non eravamo in condizione di arrivare in Spagna. I profughi stavano male psicologicamente e fisicamente, eravamo a 700 metri da Lampedusa, c’erano state già persone che avevano minacciato di buttarsi in mare e ci sarebbero voluti otto giorni per arrivare in Spagna”

“Non potevamo navigare neppure per un’altra ora – ha spiegato – Eravamo stremati. I profughi si volevano buttare in mare. Chiedemmo a quel punto di entrare nel porto di Lampedusa per poi eventualmente portare in Spagna i migranti soccorsi. Allontanarci dall’Italia avrebbe comportato un pericolo di vita per chi era a bordo e il mio dovere invece è salvare vite”.

“Se questi sono i testi dell’accusa abbiamo già vinto. Non c’è un elemento a mio carico. Fossero tutti così”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini a margine del processo sulla vicenda della nave Open Arms alla quale nel 2019 fu impedito dal Viminale di attraccare a Lampedusa con i 147 migranti soccorsi in mare. Salvini era allora ministro dell’Interno.