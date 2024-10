Project-Form, organizza il seminario “Strategia d’Impresa: formazione e innovazione sostenibile”

9 ottobre 2024, Romano Palace, Catania – Ore 16.30. Interessate aziende e scuole private, coinvolte Confcooperative Sicilia F.I.S.M. Catania, Ufficio Servizio Sociale per i Minorenni di Catania.

L’evento scaturisce dai quattro piani formativi strategici finanziati dall’Avviso n. 56 del Fon.Coop (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua) “Cantieri dell’innovazione sostenibile” dedicato alle imprese, anche scolastiche, che hanno intrapreso processi di cambiamento nell’ottica della sostenibilità.

Questi i presupposti con cui “Project Form- Società Cooperativa Sociale”, ente di formazione con sede a Ramacca, lancia il seminario in programma mercoledì 9 ottobre, al Romano Palace Luxury Hotel di Viale Kennedy a Catania, intitolato “Strategia d’impresa: formazione e innovazione sostenibile”.

Molteplici le imprese coinvolte, impiegate anche nel settore della gestione di scuole private e nella gestione di comunità alloggio per minori, oltre 150 lavoratori e tre i partner istituzionali: Confcooperative Sicilia, F.I.S.M. Catania, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catania.

Tanta formazione ma non solo.L’Avviso 56 si caratterizza, in particolare, per la possibilità di realizzare studi di fattibilità, sperimentazioni e ricerche su rinnovati sistemi di produzione, di organizzazione del lavoro, di distribuzione, di relazioni e di radicamento sul territorio capaci di promuovere crescita, occupazione, qualità e dignità del lavoro, pari opportunità e inclusione sociale.

Durante il seminario verranno presentati i piani formativi finanziati e si parlerà delle opportunità di formazione a costo zero per le imprese e dell’impatto del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sugli amministratori.

La partecipazione è riservata agli organi di stampa (che potranno assistere per ricevere ulteriori chiarimenti e approfondimenti) e, previa iscrizione, alle seguenti categorie: datori di lavoro, lavoratori, consulenti del lavoro, liberi professionisti impiegati nell’attività di formazione.

Per info ed iscrizione contattare la segreteria della Project-Form:

Tel. 095/7931994 – e-mail: info@project-form.it

Per i rapporti con i media: Alessandra Barbato, addetto stampa

Cell: 347/9520995- e-mail: comunicazione@project-form.it