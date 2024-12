Proroga mini-decontribuzione, Schifani: “Attenzione al Sud che così cresce”

"Attenzione lungimirante verso il Mezzogiorno"

PALERMO – “Il governo nazionale dimostra, ancora una volta, un’attenzione concreta e lungimirante verso il Mezzogiorno, proseguendo con iniziative strategiche per favorire la crescita occupazionale e ridurre i divari territoriali. La proposta di proroga per la mini-decontribuzione per il Sud rappresenta un passo importante in questa direzione. Grazie agli sgravi del 25%, rivolti alle micro, piccole e medie imprese di diverse regioni meridionali, inclusa la Sicilia, si crea un incentivo reale per la stabilizzazione e l’incremento dell’occupazione a tempo indeterminato”.

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, commentando la norma inserita dal governo Meloni nel maxi emendamento alla manovra finanziaria in corso di discussione alla Camera.

“Questi interventi – prosegue Schifani– testimoniano l’impegno del governo nel sostenere la ripresa economica e sociale del Sud, contribuendo a consolidare risultati già visibili in Sicilia in termini di crescita occupazionale, come numerosi studi dimostrano, non ultimo quello della Cgia di Mestre. La strada intrapresa è quella giusta: investire nel lavoro significa investire nel futuro di un territorio che ha un’enorme potenzialità”.