Provenzano: “L’Italia si gioca il posto in Europa”

Il vice segretario nazionale del Pd interviene a Catania durante una manifestazione elettorale

1' DI LETTURA

“La posta in gioco in queste elezioni è davvero alta. Stiamo mettendo in gioco la collocazione dell’Italia in Europa”. Lo dice a Catania il vice segretario nazionale del Pd Giuseppe Provenzano durante il suo intervento ad una manifestazione elettorale.

“Noi – aggiunge l’ex ministro – dobbiamo essere consapevoli di non bastare a noi stessi soprattutto qui in Sicilia dove abbiamo registrato dei problemi nelle ultime settimane”. “Dobbiamo altresì essere consapevoli e orgogliosi – continua Provenzano – del nostro lavoro e della nostra forza”.

“Se abbiamo quella possibilità di cambiare il volto del Paese e soprattutto quello della Sicilia con le risorse del Pnrr, lo si deve innanzitutto al Pd – conclude – al ruolo che abbiamo avuto al governo e ai vertici delle istituzioni europee con persone come David Sassoli”.