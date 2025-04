Provinciali a Catania, gli undici candidati della Democrazia Cristiana

La lista è stata presentata dal sindaco di Sant'Agata Li Battiati

CATANIA – La Democrazia Cristiana ha oggi presentato la sua lista per le elezioni provinciali indette per il prossimo 27 aprile. Gli undici (11) candidati, cinque (5) donne e sei (6) uomini, hanno ricevuto il supporto di circa 80 amministratori locali che hanno voluto spendersi e sottoscrivere la predetta lista democristiana.

“Il cospicuo numero di amministratori locali – dichiara Piero Lipera, segretario provinciale DC – che con la loro adesione sostengono la lista del nostro partto dà la cifra della qualità dell’impegno, umano, politco e amministratvo, della dirigenza democristana etnea. Siamo quindi fduciosi che il risultato eletorale che verrà non potrà che essere positvo ed entusiasmante”.

Secondo Marco Rubino, sindaco di Sant’Agata Li Battiati, presentatore della lista DC assieme a Santo Grasso, decano consigliere comunale di Aci Castello sin dal 1984, ha così dichiarato: “Speriamo che in futuro le prossime elezioni provinciali vedano di nuovo protagonisti i cittadini, i quali oggi, essendo elezioni di secondo livello, sono stati per legge esclusi dalla scelta dei loro rappresentanti provinciali, nel nostro piccolo comunque incontreremo la cittadinanza per presentare il nostro programma amministratvo rendendoci disponibili ad ogni costruttivo confronto”.

Di seguito i nomi dei candidat: Bulla Giovanni, Calamucci Salvatore, Datola Sonia, Failla Marco, Fiore Simona Agata, Militello Santo, Mirenda Maurizio, Piemonte Caterina, Santangelo Clarissa, Spina Angelo e Verzì Rosaria.