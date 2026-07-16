L'iniziativa in favore di cittadini e turisti

Ad agosto cittadini e turisti che avranno bisogno di cure odontoiatriche urgenti potranno individuare più facilmente uno studio aperto a Palermo e provincia grazie all’iniziativa “Dentisti d’agosto”, presentata a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo. Il progetto è promosso dalla sezione provinciale dell’Associazione Italiana Odontoiatri (Aio) in collaborazione con Federalberghi e con le farmacie del territorio. Al momento hanno aderito 28 studi odontoiatrici, ma l’elenco è destinato ad ampliarsi nelle prossime settimane.

Dentisti aperti ad agosto a Palermo, come trovarli

L’iniziativa mette a disposizione un Qr code attraverso il quale sarà possibile consultare l’elenco aggiornato degli studi Aio aperti durante il mese di agosto, con indirizzi, recapiti telefonici, giorni e orari di apertura. L’obiettivo è garantire un punto di riferimento sia ai residenti che resteranno in città durante il periodo estivo sia ai numerosi visitatori presenti nel Palermitano.

“L’iniziativa vuole essere un mezzo per tutelare la salute dei cittadini che rimangono in città durante il mese di agosto e anche delle migliaia di turisti presenti sul territorio durante il periodo estivo che, a fronte di un’eventuale emergenza odontoiatra si potrebbero trovare in difficoltà sulla scelta dello studio a cui rivolgersi”, dice Giuseppe Gariffo, presidente della sezione di Palermo dell’Associazione italiana odontoiatri (Aio). Leggi anche Mal di testa, vertigini e dolori cervicali? Lo gnatologo è la soluzione Odontoiatria consapevole: qualità, tecnologia e attenzione per il paziente Laboratori analisi, la protesta non si ferma: “La Regione ci deve risposte”

Il supporto di farmacie e strutture ricettive

“Il progetto è lodevole e arguto – dice il farmacista e consigliere dell’ordine Emanuele Siaugura – perché favorirà l’accesso alle cure di cittadini e turisti”. Anche Federalberghi Palermo ha aderito all’iniziativa. “Accogliere un turista significa prendersi cura della sua esperienza in ogni momento, anche quando si presenta un’emergenza sanitaria. Il nostro obiettivo è far sentire ogni visitatore sicuro, assistito e accolto”, afferma Rosa Di Stefano, presidente di Federalberghi Palermo. Le locandine con il Qr code saranno distribuite negli studi dei medici di medicina generale, nelle farmacie e nelle strutture ricettive della città.

Un servizio per il periodo estivo

Per il presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato, il progetto rappresenta un aiuto concreto per chi dovesse trovarsi ad affrontare un’emergenza odontoiatrica durante il mese di agosto. “Avere mal di denti nei mesi estivi è un problema, quando i medici non si trovano – afferma – L’odontoiatra è un medico che si occupa del cavo orale e non trovarlo amplifica il problema. L’iniziativa presentata va verso la salute dei cittadini, che adesso potranno conoscere facilmente gli studi aperti”.