Qualità della vita, Sicilia agli ultimi posti per bambini e over65

Ecco dove si classificano le città dell'Isola

PALERMO – Trapani è all’ultimo posto per la qualità della vita degli over65, Caltanissetta lo è per quella dei bambini, tra i 0-14 anni. Le due province si trovano in fondo alle classifiche dell’indagine del Sole 24Ore, stilate sulla base di quindici indicatori per ognuna delle tre categorie prese in esame.

Trapani è penultima (106) per il benessere dei bambini, Palermo invece è quint’ultima (103). Tra gli indicatori la spesa sociale, il verde attrezzato, la retta mensile scolastica, le scuole con mense e palestre, i delitti denunciati a danno dei minori.

Per gli over 65 male anche Messina, 103/esima, e Agrigento, 106. Qui tra i parametri ci sono i posti letto nelle Rsa, la spesa sociale, l’importo medio delle pensioni di vecchiaia, gli orti urbani, le biblioteche.

Per quanto riguarda i giovani, la peggior performance tra le siciliane spetta a Catania, che si trova al 102° posto. Va meglio per le altre province, dove gli indicatori rivelano una maggiore soddisfazione: Agrigento si colloca in 17esima posizione, seguono Enna (25), Ragusa (29), Trapani (69), Caltanissetta (72), Palermo (73), Messina (84) e Siracusa (89). Tra gli indicatori la disoccupazione giovanile, le aree sportive, gli spettacoli, i concerti, gli incidenti stradali notturni, il quoziente di nunzialità, il canone di locazione, l’imprenditorialità giovanile., la soddisfazione per il proprio lavoro.

Cisl: “La classifica non sorprende”

“Non ci sorprende che le nostre città, Palermo e Trapani, si trovino agli ultimi posti nella classifica del Sole 24ore dedicata alla qualità della vita per anziani e bambini. Serve un piano straordinario perché il degrado sociale sta aggravando la condizione di tante famiglie”. Lo dice Federica Badami, segretaria della Cisl Palermo Trapani, commentando la classifica del Sole 24 ore.

“Lo diciamo da tempo – aggiunge Badami – per migliorare la qualità della vita è essenziale migliorare le politiche socio-sanitarie, le politiche abitative, sviluppare dei piani di rilancio dei quartieri considerando non solo l’aspetto dei servizi pubblici essenziali ma anche sociali, come centri aggregativi e culturali destinati ai più fragili, agli anziani soli, ai bambini che vivono in famiglie in difficoltà economiche e sociali. Ma nessuno può fare tutto ciò da solo – sottolinea la sindacalista – serve la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti, istituzioni governative, parti sociali, comunità locali perché è essenziale il dialogo aperto, trasparente e costruttivo tra questi attori per sviluppare un sistema di servizi pubblici che sia realmente efficace, inclusivo e, soprattutto, capace di garantire il rispetto e la dignità per tutti, senza alcuna distinzione”.

Secondo Badami “bisogna investire nella riqualificazione dell’edilizia popolare, di tanti edifici abbandonati, delle aree dismesse creando allo stesso tempo spazi verdi e ricreativi”.

“Serve – osserva – un grande progetto di rigenerazione per realizzare l’obiettivo del miglioramento della qualità della vita, tutto per frenare il degrado progressivo dovuto alla mancanza di manutenzione e aggiornamenti strutturali e rilanciare così la vivibilità di interi quartieri periferici, in una chiave più vicina ad un concetto di welfare abitativo che guardi ai diversi aspetti della vita delle famiglie”.