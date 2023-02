Quasi quattromila votanti alle primarie Dem in provincia di Trapani

Venuti: "Partito in salute"

TRAPANI – Quasi quattromila votanti alle primarie aperte del Pd nei 23 seggi allestiti in provincia di Trapani: Elly Schlein raggiunge il 57% dei consensi e Stefano Bonaccini il 43%. “Un segnale di grande partecipazione che dimostra come la comunità del Partito democratico in provincia di Trapani sia decisamente in salute”, afferma il segretario provinciale Domenico Venuti, che aggiunge: “Con queste primarie inizia una nuova fase per il Pd, che dovrà fare tesoro degli errori commessi in passato, che non dovrà deludere i tanti che si sono recati ai gazebo e che dovrà continuare a essere inclusivo. Bisognerà quindi proseguire – aggiunge Venuti – nel solco di quel lavoro di inclusione portato avanti anche con l’ultima composizione della segreteria provinciale, che ha visto le diverse sensibilità del partito lavorare insieme per il raggiungimento degli obiettivi e per la buona riuscita delle primarie. La mia scelta è stata per Stefano Bonaccini, ma questo non mi impedisce di formulare i miei auguri di buon lavoro a Elly Schlein – prosegue Venuti -. Bisognerà lavorare tutti insieme, come ha già detto, per mettere in piedi una opposizione chiara e visibile alle destre. Sosterremo questo percorso che avrà bisogno dell’apporto di tutti”.

Venuti: “Grazie ai tanti volontari impegnati nelle primarie”

Il segretario provinciale del Pd, infine, ringrazia “i tanti volontari che hanno reso possibili le primarie grazie al loro impegno e al loro spirito di sacrificio: abbiamo messo in campo 23 gazebo, con tantissime persone impegnate in un enorme sforzo di organizzazione che non era scontato alla vigilia – evidenzia Venuti -. Queste persone, così come i quasi quattromila votanti alle primarie, rappresentano il cuore pulsante del Pd, un patrimonio da salvaguardare e da non deludere nel nuovo cammino che la nostra comunità si appresta a iniziare”.

