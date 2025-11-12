Quattro nuovi sbarchi a Lampedusa: ci sono anche donne e bambini

Trasferiti all'hotspot dell'isola

LAMPEDUSA – Quattro sbarchi a Lampedusa e uno a Lampione con 84 migranti complessivamente arrivati nelle ultime ore nelle isole Pelagie. All’hotspot, al momento, ci sono 222 ospiti che verranno trasferiti, svuotando la struttura di contrada Imbriacola, con il traghetto della sera. Ventinove degli ultimi migranti sbarcati, fra cui 8 donne e 2 minori, sono giunti a Lampedusa con la ong Nadir.

I soccorsi

Le motovedette di guardia di finanza e Frontex hanno invece soccorso 3 natanti partiti da Libia e Tunisia. Sempre i militari delle Fiamme gialle hanno rintracciato sull’isolotto di Lampione 3 tunisini che, stando ai loro racconti, erano arrivati sulla minore delle isole Pelagie ieri pomeriggio e che, per circa 16 ore sono rimasti in attesa che qualcuno si accorgesse di loro.