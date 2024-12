Quei violenti che non sono né tifosi né veri palermitani

L'inaudita aggressione alla squadra

Quei facinorosi e violenti che hanno attaccato il pullman del Palermo, con sassi e bombe carta, non sono tifosi. Non sono nemmeno dei veri palermitani. Rappresentano soltanto il peggio. E come il peggio, come un bubbone, devono essere considerati.

Si può, ovviamente, contestare una squadra che non risponde alle attese, ma sempre con atteggiamenti civili e mai sopra le righe. Per capirci: anche gli insulti, dagli spalti e sui social, non hanno cittadinanza. Chi confonde la contestazione con l’aggressione si pone fuori da tutto.

“Il Palermo FC intende condannare duramente l’agguato di ieri notte al pullman con a bordo calciatori, staff e dirigenti della Prima Squadra nel tragitto tra l’aeroporto Falcone Borsellino e il Palermo CFA”.

“Il Club ha sempre rispettato ogni forma civile di contestazione da parte della tifoseria. Questo inquietante episodio offende non solo la dignità delle persone, ma anche la reputazione del Palermo FC e della sua comunità, della Città di Palermo e dei palermitani”.

Sottoscriviamo le parole impeccabili della società. Siamo certi che i veri tifosi rosanero – che affollano con passione e colorano lo stadio – e i veri palermitani prenderanno le distanze dalla violenza, con forza. La più granitica condanna morale senza attenuanti – in attesa che la giustizia faccia il suo corso – è l’unica opzione disponibile.