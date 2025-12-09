Ricoverato al Gaslini

GENOVA – Ore di ansia a Genova per la sorte di un ragazzo di 12 anni investito da un’ambulanza. Il grave incidente si è verificato in via Archimede, questa mattina.

Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

