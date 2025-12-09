 Genova, investito da un'ambulanza mentre va a scuola: è grave
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Genova, 12enne investito da un’ambulanza mentre va a scuola: è grave

Ricoverato al Gaslini
IN VIA ARCHIMEDE
di
1 min di lettura

 GENOVA – Ore di ansia a Genova per la sorte di un ragazzo di 12 anni investito da un’ambulanza. Il grave incidente si è verificato in via Archimede, questa mattina.

Una ambulanza, a sirene spiegate, ha travolto uno studente di 12 anni che in quel momento stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha diversi traumi e fratture. È stato intubato e portato in condizioni critiche all’ospedale Gaslini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

SEGUI LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI