Dopo l’incorporazione di Banca Popolare Sant’Angelo

RAGUSA – Banca Agricola Popolare di Ragusa cambia nome e veste. La più grande banca indipendente della Sicilia ha presentato in Assemblea il nuovo marchio che racconta il percorso dell’istituto in questi anni e la vicinanza alle proprie radici.

L’identità visiva BAPS è stata curata da Inarea, agenzia internazionale di brand design fondata da Antonio Romano; e delinea la nuova storia della Banca Agricola Popolare di Ragusa a seguito dell’incorporazione di Banca Sant’Angelo. Un percorso che permette a Banca Agricola Popolare di Sicilia di essere oggi l’Istituto dell’intero territorio siciliano, vicino alle esigenze delle famiglie e delle imprese.

La scelta del colore verde, oltre a evocare i temi della sostenibilità, driver centrale del piano strategico di BAPR, è un riferimento all’attributo ‘Agricola’ presente nella denominazione nonché business centrale nella realtà del territorio in cui la banca opera. Al contempo il logo BAPS, la denominazione per esteso e tutte le indicazioni di natura tipografica trovano applicazione nel colore blu oltremare, in continuità con i riferimenti cromatici di BAPR.

Banca Agricola Popolare di Sicilia in collaborazione con l’agenzia Comin&Partners ha inoltre avviato una campagna di comunicazione off e on sulla nuova identità e posizionamento dell’Istituto siciliano.

