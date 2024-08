Ragusa, quattro incidenti: muore un 53enne, ci sono diversi feriti

Da Vittoria a Comiso. I particolari

RAGUSA – Quattro incidenti in meno di 12 ore, diversi feriti e un 53enne, Alessandro Sciortino, funzionario del Genio civile di Ragusa, che ha perso la vita. I particolari.

Incidente mortale nella notte

Secondo le prime ricostruzioni, Alessandro Sciortino, dopo aver partecipato a un festival nel Ragusano, intorno alle 2:45 stava rientrando a casa.

Per motivi in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della propria moto. Inutile l’arrivo dei sanitari del 118, Sciortino è morto sul colpo.

Dinamica da chiarire

La polizia municipale di Ragusa ha eseguito i rilievi, la dinamica dell’incidente, però, non è chiara. Saranno i vigili a verificare se l’incidente sia stato causato dall’intervento di una possibile auto pirata.

Tutti gli incidenti

Il primo incidente è avvenuto intorno alle 22.30 a Comiso, in via Cekov angolo via La Scala. Un ferito, le foto di Franco Assenza confermano la violenza dell’impatto tra una Ford Fiesta e un Suv.

Secondo incidente alle 2.45, il mortale in cui ha perso la vita il 53enne.

Ancora un sinistro alle 6.00 del mattino, una carambola tra quattro auto sulla Comiso-Chiaramonte. Due feriti. Il traffico è rimasto bloccato a lungo, in corrispondenza dell’ingresso dell’ex base Nato.

Quarto sinistro a Vittoria, nei pressi del mercato ortofrutticolo, con un centauro ricoverato d’urgenza all’ospedale Guzzardi. Il sinistro è avvenuto intorno alle 11.00.

