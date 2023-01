Ragusa Rugby, pausa operativa: solo i giovani in campo

In attesa del ritorno in campo delle Senior, Maschile e Femminile, proseguono gli appuntamenti

Pausa operativa per il Rugby a Ragusa. La settimana di Capodanno, infatti, vede il ritorno in campo esclusivamente da parte dell’Under 13, guidata da coach Turi Bellina, impegnata, venerdì, nel Trofeo Maccarone a Catania.

“Un appuntamento classico per tutti noi – spiega il vicepresidente del Ragusa Rugby, Paolo Sartorio – che ci consente non solo di essere vicino alle altre società siciliane nella crescita e nell’educazione dei più giovani ma di vivere, il nuovo anno, con un appuntamento, agonistico e sociale, di grandissimo livello”.

Come detto, le Senior, entrambe impegnate anche nella pausa natalizia con gli allenamenti, debutteranno, per il nuovo anno, il 15 gennaio. Una lunga giornata di sport, allo stadio di via Forlanini, dove entrambe le compagini saranno impegnate in altrettante competizioni.

La Senior Maschile giocherà, per la giornata di Serie C, contro il Palermo, mentre la femminile, stante il riposo, fino ad inizio febbraio, del campionato di Serie A, sarà impegnata nel raggruppamento, ospitato nello stadio ibleo, per la Coppa Italia di Seven Femminile.

“Una grande giornata di sport – sottolinea il Presidente del Ragusa Rugby Union, Erman Dinatale – che ci consentirà di verificare i progressi, agonistici e tecnici, derivanti dagli allenamenti intensi che non abbiamo fatto mancare durante la pausa invernale”.