Torna il Rally Conca d’Oro dopo 12 anni: Island Motorsport presente

Tra gli equipaggi locali anche il duo Festosi-Failla

Dopo 12 anni d’assenza, nel weekend 20-21 dicembre tornerà a disputarsi i Rally Conca d’Oro – Città di Corleone giunto alla 34ª edizione. Abbandonato al momento lo sfondo sterrato, andrà in scena lungo gli asfalti del palermitano. Un appuntamento, l’ultimo stagionale della specialità in Sicilia, al quale sarà chiamata anche la scuderia Island Motorsport (sempre in partnership con Tempo srl) che, per l’occasione, schiererà al via ben 16 equipaggi (tre tra le auto moderne, 13 tra le storiche).

Procedendo con ordine, tra le prime sarà della partita Salvatore Vitale che, alla seconda uscita con la Skoda Fabia Rally2, sarà affiancato dal corleonese Vincenzo Mannina; in lizza anche il suo concittadino Michele Giandalone (Renault Clio S1600), al rientro dopo otto anni di stop e in coppia con Giacomo Giannone.

Tra gli equipaggi locali ci sarà anche il duo formato dal pilota Salvatore Festosi e dall’esperto navigatore Alessandro Failla con la vettura Citroen Saxo VTS, nel Gruppo Racing Start Plus, gestita tecnicamente dalla Cacciatore Corse. Un’auto piccola, leggera e molto tecnica, ideale per le speciali strette e ricche di insidie tipiche del Conca d’Oro. La vettura sarà gestita dalla Cacciatore Corse, team con radici profonde nel motorsport siciliano e con esperienza pluriennale nella preparazione di auto da rally e da slalom competitivo, noto per il supporto a diverse vetture in gare regionali.

Il primo Rally Storico Conca d’Oro

Ben più cospicuo lo schieramento di portacolori messo in campo al 1° Rally Storico Conca d’Oro, dove in parecchi potrebbero ambire alle posizioni di vertice dando vita, così, a sfide avvincenti tutte in “famiglia”.

Tra i contendenti, riflettori puntati sull’affiatato binomio locale nonché campione regionale in carica, formato da Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella che, su Porsche 911 Carrera RS di 3° Raggruppamento, dovrà confrontarsi tanto nella medesima categoria quanto in classifica assoluta con i compagni di squadra Sergio Montalto (al primo impegno targato 2025) e Roberto Consiglio, su Porsche 911 SC.

Occhio anche al 4° Raggruppamento, dove tra i possibili protagonisti potrebbero ben figurare “GORDON” ed Eros Di Prima, su Ford Sierra Cosworth e recenti vincitori del 1° Rally Storico del Barocco Ibleo, così come i sempre competitivi Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo, con la potente BMW M3; senza dimenticare Salvatore Battaglia e “Kowalski”, con la Porsche 911 Carrera RS di 2° Raggruppamento.

Punteranno a risultati di rilievo, altresì, Cosimo Labianca (Opel Kadett GTE), già fregiatosi del TRZ e navigato da “DAVIS”, Giampiero Spinnato (Fiat X1/9) e Fabio Mellina, Fulvio Garajo (Renault 5 GT Turbo) e Giuseppe Amato, Italo Ricevuti (Bmw 2002 TII Touring) e Monica Catalano, forti del titolo siciliano conseguito nel “Secondo”, Sebastiano Ribaudo (Opel Corsa GSI) e Paola Marino, Gabriele Fiumara (Opel Corsa GSI) e Giovanni Marino, Angelo Cinque (Fiat 128 Rally) e Fabrizio Fici, per concludere con Giovanni Bonafede (Seat Marbella) ed Ernesto Angelino.

Il programma del Rally

Andando al programma della tanto attesa competizione, l’avvio sarà dato dallo shakedown di sabato 20 dicembre, sulla strada Intercomunale 14 di Rasello. Il giorno dopo, la gara vera e propria con la disputa di sei prove speciali, articolate su 53,1 chilometri di frazioni cronometrate (esclusi i trasferimenti). Tanto il palco di partenza quanto quello d’arrivo saranno ubicati in Corso dei Mille, a Corleone, fulcro dell’intero evento.