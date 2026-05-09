 Ramacca, accoltellato dopo il turno di lavoro: denunciato 17enne
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Ramacca, accoltellato dopo il turno di lavoro: denunciato un 17enne

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La vittima, un barista, ferita al fianco da un minorenne
NEL CATANESE
di
1 min di lettura

CATANIA – Un barista di 20 anni è stato accoltellato nella notte a Ramacca, nel Catanese, al termine del proprio turno di lavoro. Per l’aggressione i carabinieri hanno denunciato un 17enne per lesioni personali aggravate e porto d’armi.

Accoltellamento a Ramacca

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la vittima sarebbe stata presa di mira da un gruppo di giovani mentre si trovava al lavoro, ricevendo anche minacce di morte.

Intorno alle 2.30, dopo aver terminato il turno, il giovane si stava dirigendo verso la propria auto quando sarebbe stato avvicinato dal minorenne con la scusa di un chiarimento. In quel momento, il 17enne avrebbe estratto un coltello colpendolo al fianco sinistro e poi allontanandosi.

La prognosi

Il 20enne è stato soccorso da alcune persone presenti in un bar vicino e trasportato prima alla guardia medica e poi all’ospedale di Militello in Val di Catania. È stato medicato con alcuni punti di sutura e dimesso con una prognosi di dieci giorni: non sarebbero stati lesionati organi vitali.

Alla base del gesto, secondo quanto emerso, ci sarebbe una richiesta di risarcimento di 60 euro per un presunto danno a uno scooter, attribuito dal minorenne alla vittima.

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