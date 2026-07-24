Il 37enne è stato rintracciato dai carabinieri ed è ricoverato in prognosi riservata

RAMACCA (CATANIA) – Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sorpreso mentre, secondo la ricostruzione dei carabinieri, stava rubando all’interno di un’abitazione a Ramacca, nel Catanese.

Ladro accoltellato dal proprietario di casa

L’episodio è avvenuto quando il proprietario di casa, un cinquantenne, si è trovato davanti un uomo con il volto coperto all’interno della propria abitazione. Tra i due è nata una violenta colluttazione, durante la quale il proprietario avrebbe colpito l’intruso con un coltello da cucina.

Il 37enne, originario dell’Europa dell’Est, è riuscito inizialmente a fuggire. Ma è stato rintracciato poco dopo dai carabinieri della Compagnia di Palagonia a breve distanza dall’abitazione.

Prognosi riservata

L’uomo è all’ospedale di Caltagirone. Ed è ricoverato in prognosi riservata. È piantonato dai militari dell’Arma perché arrestato con l’accusa di furto in abitazione e lesioni personali aggravate.

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Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire nel dettaglio la dinamica della vicenda e valutare la posizione del proprietario dell’abitazione alla luce di quanto emerso dalle indagini.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Ramacca per i primi accertamenti e militari della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di Catania per i rilievi tecnici. Sul caso ha aperto un’inchiesta la Procura di Caltagirone, competente per territorio, guidata dalla procuratrice Rosanna Casabona.