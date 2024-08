Rap, appello della terza commissione: servono promozioni del personale

L'organismo consiliare presieduto da Sabrina Figuccia ha incontrato il presidente Todaro

PALERMO – La terza commissione consiliare del comune di Palermo, presieduta da Sabrina Figuccia e composta dal vicepresidente Massimo Giaconia e dai consiglieri Concetta Amella, Caterina Meli e Antonino Abbate, ha incontrato il presidente della Rap Giuseppe Todaro per discutere dell’emergenza rifiuti in città.

“Tra le numerose tematiche affrontate – si legge in una nota stampa della Commissione – abbiamo sollecitato l’implementazione di un piano di avanzamento di carriera per valorizzare le competenze interne e discusso della riduzione del personale: con il pensionamento di circa 800 dipendenti, l’organico è stato ridotto a circa 1400 unità. Sebbene siano stati assunti nuovi operai, il numero attuale risulta ancora insufficiente”.

La commissione ha sottolineato “la necessità di ulteriori assunzioni per coprire i ruoli vacanti; mansioni superiori non riconosciute: molti dipendenti svolgono mansioni superiori senza adeguato riconoscimento economico o giuridico. Todaro ha riferito che sta intervenendo sulla questione tramite un controllo interno, supportato dalla Kmg, organo esterno di controllo; problemi con la settima vasca: la mancata consegna del secondo lotto della settima vasca, prevista per febbraio, sta causando disagi alla città”.

La commissione ha espresso preoccupazione “per il ritardo e ha richiesto aggiornamenti sui tempi di consegna; restrizioni sui lavoratori: i dipendenti non possono fare straordinari né doppi turni a causa dei vincoli imposti dal piano di riequilibrio finanziario; tuttavia, è emerso che in casi gravi è possibile rimodulare il budget per spostare le voci di spesa tra i vari capitoli, offrendo così qualche margine di azione in più”.