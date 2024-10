Rap pubblicato il bando per un nuovo direttore generale, come partecipare

Ecco quali sono i requisiti ed entro quando inviare la domanda

PALERMO – La Rap cerca un nuovo direttore generale. L’azienda, che si occupa della gestione del servizio di igiene ambientale della città di Palermo, in esecuzione del provvedimento 272 dell’11/10/24 dell’Organo amministrativo societario, ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana un avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura della posizione di direttore generale della società.

La procedura di reclutamento è stata approvata e autorizzata dal socio unico, il Comune di Palermo, il 26 luglio scorso.

Come partecipare

La domanda di partecipazione dovrà pervenire esclusivamente per via telematica, entro e non oltre il trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione sulla GURS, oggi, 25 ottobre 2024, collegandosi al link: https://rapspa.concorsismart.it

Todaro: “Vogliamo dare slancio alla struttura organizzativa della Rap”

“La figura del direttore generale – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro – è centrale per la crescita di un’azienda. Indire questa selezione e pubblicare l’avviso era ormai indispensabile e non più rinviabile. Vogliamo dare slancio e portare nuova linfa alla struttura organizzativa di Rap. E questo è un ulteriore tassello che ci aiuterà a migliorare il servizio reso alla città”.

Se navighi da cellulare e non riesce a leggere il documento clicca qui.

SEGUI LA SEZIONE CONCORSI E LAVORO SU LIVESICILIA