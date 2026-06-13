Le due donne sorprese nel sonno

Tre uomini armati e con il volto coperto hanno fatto irruzione nella notte in una villetta situata nella periferia di Canicattì, in provincia di Agrigento, mettendo a segno una rapina ai danni di una dottoressa di 60 anni e della madre anziana.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi sarebbero entrati nell’abitazione mentre le due donne stavano dormendo. Sotto la minaccia delle armi, le vittime sono state costrette a consegnare contanti e oggetti preziosi ai rapinatori.

Dopo essersi impossessati del bottino, i tre uomini hanno portato via anche i cellulari delle due donne, presumibilmente per ritardare la richiesta di soccorso e la segnalazione alle forze dell’ordine. Successivamente si sono allontanati a bordo di una Fiat 500, facendo perdere le proprie tracce.

Rapina Canicattì, come stanno le due vittime

Le due vittime non hanno riportato ferite, ma hanno vissuto momenti di forte paura durante l’assalto. Il valore complessivo della refurtiva non è stato ancora determinato con precisione, ma secondo le prime informazioni sarebbe particolarmente elevato.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri. I militari dell’Arma hanno già acquisito le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di identificare i responsabili della rapina.

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