Re Borbone Saber, sabato 15 ottobre debutto in casa contro Bronte

Ferro: “La sconfitta di Viagrande brucia e dobbiamo iniziare a fare punti se davvero vogliamo fare un torneo di vertice"

2' DI LETTURA

PALERMO – Operazione riscatto per la Re Borbone Saber Palermo che sabato 15 ottobre alle 18 farà il suo debutto casalingo al Palaoreto nella seconda giornata del campionato di Serie B maschile di volley. La formazione biancoverde ospiterà la Geam Service Aquila Bronte con l’obiettivo di cancellare la sconfitta subita sabato scorso a Viagrande. La Re Borbone Saber recupera l’ala Nicola Atria, ma è in apprensione per Marco Lombardo che nell’ultimo allenamento ha accusato un problema all’adduttore.

IL TECNICO NICOLA FERRO: “VOGLIO UNA PROVA DI CARATTERE”

Nicola Ferro carica la squadra: “La sconfitta di Viagrande brucia e dobbiamo iniziare a fare punti se davvero vogliamo fare un torneo di vertice – dice l’allenatore della Re Borbone Saber Palermo – Giochiamo in casa e l’apporto del pubblico potrà essere importante. Dobbiamo dare un segnale al campionato e mi aspetto una grande prova di carattere da tutta la squadra, riscattando la prova della settimana scorsa. Non sarà facile perché l’Aquila Bronte possiede un buon organico, ma possiamo farcela se riusciamo a lottare fino all’ultima palla e a non mollare alle prime difficoltà”.

IL PRESIDENTE LOCANTO: “L’OCCASIONE PER RISCATTARCI”

Giorgio Locanto non ammette distrazioni: “Davanti al nostro pubblico servono assolutamente i tre punti. In allenamento ho visto una squadra carica, che sicuramente vorrà riscattarsi dopo il passo falso di Viagrande dove non siamo riusciti a sviluppare i nostri schemi e poi abbiamo anche smarrito la concentrazione. Ora dobbiamo farci valere e giocare di squadra. I ragazzi sono consapevoli di avere in iniziato col piede sbagliato e mi auguro che scarichino tutta la loro voglia in campo”.

AQUILA BRONTE, AVVERSARIO DA SCOPRIRE

La Geam Service Aquila Bronte, guidata da Franco Cartillone, è un avversario da scoprire, avendo riposato nel primo turno del campionato. Si tratta di una società storica nel panorama siciliano del volley e che quest’anno festeggia il cinquantesimo anniversario dalla fondazione. Gli etnei sono guidati dall’opposto Leonardo Scuffia (un passato in A-3), dal palleggiatore Davide Sabella e dallo schiacciatore Federico Andronico.

“TIFA, SELFIE E VINCI”, PARTE UN GIOCO PER I TIFOSI

In occasione della partita contro l’Aquila Bronte, la Re Borbone Saber Palermo lancia un gioco riservato ai tifosi: “Tifa, selfie e vinci”. Per partecipare bisognerà fare un selfie o una storia durante la gara e taggare la pagina Instagram Volo.Palermo. Le due foto o stories che riceveranno più like entro mercoledì 19 ottobre riceveranno in omaggio un buono da 25 euro da spendere al ristorante Re Borbone e una T-Shirt della squadra.

Le partite della seconda giornata: Paomar Siracusa-Callipo Vibo Valenzia; Re Borbone Saber Palermo-Geam Service Aquila Bronte; Papiro Fiumefreddo-Raffaele Lamezia; Sicily Villafranca Tirrena-Universal Viagrande. Riposano: Letojanni e Cinquefrondi.

Classifica: Universal Viagrande, Papiro Fiumefreddo e Letojanni 3; Cinquefrondi 2; Sicily Villafranca Tirrena 1; Aquila Bronte, Raffaele Lamezia, Paomar Siracusa, Callipo Vibo Valentia e Re Borbone Saber Palermo 0.