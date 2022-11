Re Borbone-Saber, turno di riposo per migliorare l’intesa

Capitan Blanco: "Sarà una stagione difficile"

PALERMO – Forza i tempi la Re Borbone Saber Palermo che, per il ritiro del Partinico, ha effettuato un turno di riposo nella quarta giornata del campionato di Serie B maschile di volley. La formazione del presidente Giorgio Locanto ne ha approfittato per allenarsi a pieno ritmo e migliorare l’affiatamento. Reduce da due sconfitte esterne (Viagrande e Letojanni) e dalla vittoria sull’Aquila Bronte nell’unica partita disputata in casa, il sestetto guidato da Nicola Ferro tornerà in campo sabato prossimo alle 18 sul difficile terreno della Paomar Siracusa, che nell’ultimo turno è passata a Fiumefreddo in casa del Papiro (3-1). Un esame importante per i palermitani, fermi a quota 3 in classifica, che non possono permettersi di perdere ulteriore terreno dal vertice guidato dal forte ed esperto Letojanni (3 vittorie su 3).

Un mese di campionato ha già delineato i rapporti di forza e allungato la classifica. “Quest’anno – dichiara Giovanni Blanco, 32 anni, capitano della Re Borbone Saber Palermo – il girone è omogeneo e il tasso tecnico complessivo si è alzato. Sarà una stagione difficile, ma noi dobbiamo rimanere aggrappati all’altra classifica. Abbiamo perso a Viagrande e Letojanni contro due formazioni attrezzate per il salto di categoria, anche se avremmo potuto fare di più. La sosta? Da un lato ci permette di migliorare l’affiatamento, ma dall’altro spezza il ritmo. Purtroppo, nella Sicilia centro-occidentale mancano le formazioni di un certo livello per programmare le amichevoli, così non ci resta che lavorare sodo in palestra. Abbiamo un nuovo palleggiatore e altri giovani sono in organico: dobbiamo impegnarci tutti per migliorare l’intesa. Il campionato è tosto, lo sapevamo, ma possiamo fare bene e dare fastidio a qualunque avversaria. A cominciare dal Siracusa”.

RISULTATI E CLASSIFICA

I risultati della quarta giornata: Cinquefrondi-Callipo Vibo Valentia 3-0; Sicily Villafranca Tirrena-Savam Letojanni 1-3; Raffaele Lamezia-Aquila Bronte 3-0; Papiro Fiumefreddo-Paomar Siracusa 1-3. Hanno riposato: Re Borbone Saber Palermo e Universal Viagrande.

Classifica: Letojanni 9 punti; Universal Viagrande, Cinquefrondi e Raffaele Lamezia 7; Paomar Siracusa 6; Re Borbone Saber Palermo, Sicily Villafranca Tirrena, Aquila Bronte e Papiro Fiumefreddo 3; Callipo Vibo Valentia 0.