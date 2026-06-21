Realmonte, muore per un infarto: era in spiaggia con la famiglia

La tragedia in un lido

AGRIGENTO- Un 54enne di Agrigento è morto dopo essere stato colto da un infarto mentre era a lido Rossello a Realmonte, per una giornata di mare con moglie e figlio.

Il malore in spiaggia

L’uomo ha avuto un malore in spiaggia ed è stato rianimato per circa un’ora da un cardiologo che si trovava sull’arenile.

Tutti i bagnanti, lavoratori e proprietari degli stabilimenti balneari compresi, si sono mobilitati, liberando la spiaggia da lettini e ombrelloni per fare atterrare l’elisoccorso. Il 54enne è stato trasferito in ambulanza all’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte.