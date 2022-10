Palermo, “Red Bull Unlocked”: al porto la festa dei locali iconici

Il 25 e 26 ottobre alla Stazione Marittima del porto in via Francesco Crispi

2' DI LETTURA

Il Red Bull Unlocked arriva a Palermo il 25 e 26 ottobre alla Stazione Marittima del porto in via Francesco Crispi.

Dopo oltre venti città nel mondo, da Amsterdam a Manchester, da Parigi a Melbourne, la manifestazione che celebra la vita notturna riunendo i locali e i bar più iconici della città dove approda si prepara a portare per due serate alla Stazione Marittima la movida.

Ad animare le due notti palermitane tre noti locali nazionali, il Papeete, l’Hierbas e il Plastic di Milano, e i locali palermitani Blame, Circus, Disco Country Club, Exit, Finch Lounge, I corrieri, L’ombelico del mondo, Mob Disco Theatre, Sartoria, Spina e Taverna Azzurra.

Ogni locale manterrà la propria identità, ma tutti saranno insieme ognuno il proprio spazio e le proprie specificità al porto.

A sposare l’iniziativa, la cui produzione è affidata ad Unlocked, il Comune di Palermo e l’Autorità Portuale con la West Sicily Gate, la società che ha in affido la gestione della Stazione Marittima.

“È entusiasmante – ha detto Vincenzo Grasso, produttore dell’evento con la sua società Face – che Red Bull abbia deciso di tornare a Palermo dopo il grande progetto relativo alla Formula 1 che ha animato le strade della città portando il nostro capoluogo alla ribalta internazionale. Questo gradito ritorno, nell’unica tappa italiana, è un segnale importante. Se multinazionali come queste ci scelgono come città è un vanto per tutti”.

Per due giorni, martedì 25 e mercoledì 26 ottobre dalle 18,30 alle 3, si potranno trovare cibo, bevande e musica con diversi artisti che si alterneranno nelle varie zone come Damianito, Daniele Travali, Lele Blade, Night Skinny, Young Miles, Alexander Rya, Ivreatronic, Merk & Kremont, Sgamo, Vltra e Whitemary. Il Red Bull Unlocked sarà una manifestazione all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione. I partecipanti avranno a disposizione la tecnologia cashless con cui poter collegare le loro carte di credito a un braccialetto Rfid in modo da acquistare bevande o cibo e altri prodotti o servizi con più facilità.

I biglietti si possono acquistare su Redbull.com/Unlocked oppure su Ticketsms a 11,50 euro più diritti di prevendita.