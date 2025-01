Reggiana-Palermo, rosa nel segno della continuità: le probabili formazioni

Le possibili scelte dei due allenatori

Alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo. Il Palermo vola a Reggio Emilia per scendere in campo, a partire dalle ore 15.00, contro i padroni di casa della Reggiana guidata da William Viali. I rosanero, molto attivi durante gli ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato, vogliono portare a casa un altro risultato utile per provare a consolidare il percorso avviato nelle più recenti partite del campionato di Serie B.

I granata sono reduci dalla sconfitta per 2-1 arrivata nella partita contro la Salernitana. Negli ultimi cinque incontri, la squadra di Viali ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Attualmente gli emiliani si trovano a quota 25 punti in classifica e il loro obiettivo resta quello di allontanarsi dalla zona play-out della graduatoria.

Il Palermo, invece, sta vivendo un periodo positivo. Nei due turni precedenti i siciliani hanno vinto entrambi gli incontri in casa con Modena e Juve Stabia. Guardando alle ultime cinque partite, la squadra di viale del Fante ha totalizzato tre vittorie e due sconfitte e adesso cerca ancora continuità. Sono 30 le lunghezze ottenute finora dai rosa. Nella gara d’andata, giocata il 26 ottobre scorso, Brunori e compagni si imposero ai danni della Reggiana al “Barbera” con il risultato finale di 2-0.

Reggiana-Palermo: le probabili formazioni

Mister Viali dovrebbe schierare i suoi con un 4-3-2-1. Dietro all’unico terminale offensivo, Cedric Gondo, andrebbero ad agire Portanova e Vergara. Pronto a entrare a partita in corso, eventualmente, l’ex attaccante rosanero Luca Vido. In panchina presente anche un altro ex Palermo, ovvero Leo Stulac.

Se mister Dionisi cerca continuità di risultati, si può ormai dire che per quanto riguarda la formazione la continuità è stata trovata. Poche le novità nel 3-5-2 del Palermo rispetto alle due uscite precedenti contro Modena e Juve Stabia, che hanno portato entrambe tre punti. Tra i pali ancora Sirigu, coppia d’attacco formata da Brunori e Le Douaron.

REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Sersanti, Reinhart, Kumi; Vergara, Portanova; Gondo.

PALERMO (3-5-2): Sirigu; Baniya, Nikolaou, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Le Douaron.