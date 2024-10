Palermo-Reggiana 2-0: entra anche per Le Douaron al posto di Henry – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i granata

Il Palermo ospita la Reggiana allo stadio “Renzo Barbera” in occasione della decima giornata del campionato di Serie B. Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi vuole invertire la rotta in casa e tornare a vincere davanti al proprio pubblico.

Palermo-Reggiana, la partita

78′ – Esce dal campo Stulac per la Reggiana, al suo posto entra Pettinari

75′ – Gomes si becca il giallo

72′ – Anche Ceccaroni lascia il campo dopo uno scontro di gioco, ma non sembra essere nulla di grave; al suo posto entra Lund. Dionisi poi sceglie anche Le Douaron al posto di Henry

66′ – Viali risponde con Maggio per Ignacchiti, Vergara per Marras e Okwonkwo per Vido

65′ – Baniya non riesce a proseguire il match, ha un problema al ginocchio destro. Dionisi manda in campo, al suo posto, Nedelcearu. Inoltre entra in campo anche Vasic per Verre

63′ – Il difensore del Palermo rientra in campo per testare le sue condizioni

62′ – Baniya butta fuori il pallone dopo un contrasto, ha un problema alla gamba destra

53′ – Salvataggio pauroso di Gomes che toglie un gol fatto a Vido. Il numero 10 della Reggiana aveva pure superato Desplanches, ma il centrocampista dei rosa legge benissimo l’azione e mantiene la propria porta inviolata

50′ – Ammonito anche Marras

48′ – Giallo per Ignacchiti

Ore 16.06 – Le squadre rientrano in campo, mister Viali sostituisce Girma per Portanova. A seguire inizia la ripresa del match

45′ +1′ – Termina sul parziale di 2-0 il primo tempo di Palermo-Reggiana. Rosanero avanti con i gol dei due francesi Gomes e Henry. La squadra di Dionisi gestisce il risultato e va negli spogliatoi con due gol di vantaggio

45′ – Assegnato un minuto di extra time

40′ – Il Palermo gestisce la sfera e continua a rendersi pericoloso nella metà campo avversaria

32′ – Sempre i padroni di casa pericolosi in fase offensiva con una progressione che si conclude sui piedi di Di Francecsco, il suo tiro con il sinistro è centrale e viene respinto da Bardi

26′ – GOL DEL PALERMO! Insigne colpisce la traversa con un tiro dal limite dell’area, sulla ribattuta arriva Henry che deve solo appoggiare in rete per raddoppiare il vantaggio dei rosanero!

22′ – Ancora pericoloso il Palermo in avanti con un cross di Diakité colpito di testa da Henry che sfiora la traversa

15′ – GOL DEL PALERMO! Gomes controlla la sfera dopo un rimpallo al limite dell’area di rigore avversaria e con un destro chirurgico batte Bardi alla sua sinistra

10′ – Fase di studio tra le due compagini dopo i primi minuti di gioco

Ore 15.02 – Primo pallone affidato ai granata, inizia la gara al “Barbera”

Ore 14.58 – Palermo e Reggiana sono sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 14.45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi, calcio d’inizio in programma alle 15.00

Ore 14.25 – Squadre in campo per il riscaldamento

Palermo-Reggiana, il tabellino

PALERMO: 1 Desplanches, 4 Baniya (dal 65′ Nedelcearu), 6 Gomes, 8 Segre (Cap.), 11 Insigne, 17 Di Francesco, 20 Henry (dal 72′ Le Douaron), 23 Diakité, 26 Verre (dal 65′ Vasic), 32 Ceccaroni (dal 72′ Lund), 43 Nikolaou. A disposizione: 12 Nespola, 46 Sirigu, 3 Lund, 7 Di Mariano, 10 Ranocchia, 14 Vasic, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 21 Le Douaron, 25 Buttaro, 27 Pierozzi, 29 Peda. Allenatore: Dionisi.

REGGIANA: 22 Bardi (Cap.), 5 Sersanti, 6 Stulac (dal 78′ Pettinari), 7 Marras (dal 66′ Vergara), 10 Vido (dal 66′ Okwonkwo), 13 Meroni, 15 Fiamozzi, 24 Fontanarosa, 25 Ignacchiti (dal 66′ Maggio), 44 Lucchesi, 80 Girma (dal 46′ Portanova). A disposizione: 1 Motta, 8 Cigarini, 16 Reinhart, 17 Libutti, 18 Okwonkwo, 23 Pettinari, 27 Maggio, 29 Urso, 30 Vergara, 31 Sampirisi, 87 Nahounou, 90 Portanova. Allenatore: Viali.

ARBITRO: Massimi (Termoli). AA1: Vecchi (Lamezia Terme). AA2: Catallo (Frosinone). IV UFFICIALE: Ubaldi (Roma 1). VAR: Minelli (Varese). AVAR: Longo (Paola).

MARCATORI: 15′ Gomes (P), 26′ Henry (P).

NOTE: Ammoniti: Ignacchiti (R), Marras (R), Gomes (P).