I rapinatori sono entrati in azione in una galleria in autostrada

REGGIO CALABRIA – Assalto armato a un portavalori, rubati due milioni di euro. Ammonterebbe secondo le prime stime a circa due milioni di euro la rapina messa in atto stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada, ai danni di un mezzo portavalori della società Sicurtransport.

L’assalto al furgone é stato messo in atto all’interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la polizia.