Una ragazza di 28 anni è morta folgorata nella doccia

Era di origini cubane

REGGIO EMILIA – Una ragazza di 28 anni, di origine cubana, è stata trovata morta nella doccia, presumibilmente folgorata.

È accaduto a Novellara (Reggio Emilia), nella notte, in Strada dei boschi.

Intorno alle 3 a dare l’allarme è stata la nonna della ragazza, che l’ha trovata riversa nel bagno, locale adiacente a un garage. Inutile l’intervento del 118. Sul posto i carabinieri di Gualtieri e di Guastalla: saranno fatti accertamenti su una stufetta elettrica che potrebbe aver provocato quello che appare come un incidente.