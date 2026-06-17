Regione, 2,5 milioni ai grandi Comuni siciliani: ecco a chi andranno

Le risorse destinate a manutenzione e riqualificazione del territorio

PALERMO – La Regione Siciliana assegna 2,5 milioni di euro a sette grandi Comuni dell’Isola per sostenere la gestione di territori particolarmente estesi e affrontare le criticità legate alla manutenzione e alla riqualificazione urbana.

Le risorse sono state stanziate con un decreto dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Elisa Ingala, nell’ambito del riparto dei fondi relativi al 2026 previsto dall’articolo 11 della legge di Stabilità.

I contributi sono destinati ai Comuni con una superficie superiore a 250 chilometri quadrati, dotati di almeno una frazione e che non siano capoluoghi di Città metropolitana o di Libero consorzio comunale. La ripartizione è stata effettuata per il 40% sulla base della popolazione residente e per il 60% in base all’estensione territoriale.

“Una boccata di ossigeno per questi enti di grandi dimensioni, sia demografiche che territoriali, per far fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione di un’area particolarmente vasta”, afferma l’assessore Ingala. “Le risorse sono destinate esclusivamente a interventi di riqualificazione del territorio e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio”.

Il Comune che riceverà il contributo più consistente è Monreale, in provincia di Palermo, con 440 mila euro. Seguono Gela con 408 mila euro e Noto con 404 mila. A Modica andranno 356 mila euro, mentre nel Catanese sono stati assegnati 344 mila euro a Caltagirone e 211 mila euro a Ramacca. A Mazara del Vallo, infine, sono destinati 333 mila euro.

L’intervento punta a rafforzare la capacità operativa degli enti locali che amministrano territori particolarmente vasti, garantendo maggiori risorse per la manutenzione delle infrastrutture e la valorizzazione del patrimonio comunale.