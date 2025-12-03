Ricercato per tentativo di omicidio a Catania, preso in Toscana

Era in fuga verso la Liguria, portato in carcere a Firenze

CATANIA – Un trentenne originario del Marocco ricercato per tentativo di omicidio aggravato dalla premeditazione dai futili motivi è stato arrestato da agenti della squadra mobile della Questura di Catania in collaborazione con il compartimento della polizia ferroviaria della Liguria.

L’uomo, destinatario di una misura cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo etneo su richiesta della locale Procura, è stato catturato in Toscana su un treno che viaggiava tra Roma Tiburtina e Genova Piazza Principe e condotto nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze.

Il trentenne, che si era reso irreperibile fuggendo da Catania, è accusato di avere ferito, lo scorso agosto nella zona dello storico mercato della ‘fiera’, uno straniero colpendolo con un grosso coltello da macellaio al volto, al fianco sinistro e al braccio destro.

La vittima portata in ospedale è stato medicata con diversi punti di sutura ed è stato giudicato guaribile in dieci giorni.