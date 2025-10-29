Riesi, violenza sessuale sulla ex ripresa con il cellulare: arrestato

Le indagini dei carabinieri

RIESI (CALTANISSETTA) – Un 36enne di Riesi è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Nei suoi confronti è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Caltanissetta su richiesta della locale Procura a conclusioni di indagini, avviate dopo la denuncia della vittima, che avrebbero fatto luce su “reiterate condotte violente e persecutorie”.

L’incontro e l’aggressione

Secondo l’accusa, l’indagato non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione sentimentale. L’uomo avrebbe in più occasioni contattato la donna con il pretesto di un incontro chiarificatore. Durante uno di questi incontri, avvenuto nell’abitazione della vittima, contesta la procura di Caltanissetta, “il 36enne avrebbe aggredita l’ex compagna”. La donna sarebbe stata costretta a subire atti sessuali, che l’uomo “avrebbe ripreso e documentato con il proprio cellulare”.

