Rifiuti gettati nei giorni sbagliati, sanzioni per quasi 12 mila euro

In più quattro procedimenti per abbandono di rifiuti speciali

CATANIA – Trentasei sanzioni da 333 euro ciascuna, per un totale di 11.988 euro, sono state emesse dalla Polizia locale di Catania per il conferimento di rifiuti non conforme alla tipologia della giornata. I controlli sono avvenuti nelle zone della Pescheria e di via Vittorio Emanuele, via Etnea, piazza Stesicoro, via Archimede, corso Italia e via Pacini. Lo rende noto il Comune di Catania.

Diversi trasgressori sono gestori di attività commerciali. Sono inoltre stati avviati quattro procedimenti penali nei confronti di chi ha abbandonato rifiuti speciali (in gran parte materiale edile) nelle aree di viale San Teodoro e via Officina. I responsabili sono stati individuati grazie al sistema di videosorveglianza installato dall’amministrazione.