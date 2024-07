Rifiuti, nuova allerta della Sicula: “Esaurita l’area di stoccaggio”

La missiva della società che gestisce la discarica di Lentini

CATANIA – Nuova allerta della Sicula trasporti dopo la riapertura della discarica disposta dal presidente Renato Schifani: “L’area di stoccaggio – scrive l’azienda che gestisce la discarica di Lentini – è esaurita”.

Rifiuti, nuova allerta della Sicula

“Comunicazione urgente, esaurimento spazi di stoccaggio disponibili”. La Sicula trasporti ha comunicato ai vertici della Regione e alla Prefettura di Catania che non ci sono più spazi disponibili per abbancare le ecoballe. L’emergenza rifiuti, quindi, non rientra.

I gestori della discarica di Lentini, in amministrazione giudiziaria, ricordano di aver ricevuto, dopo la riapertura del 26 giugno, “tutto il rifiuto conferito dai comuni, ovviamente eccedente le normali quantità”. Il 27 giugno la Sicula ha richiesto l’avvio delle procedure di ‘omologa’ alle quattro società che gestiscono lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia.

I tempi sono strettissimi, il 2 luglio la Catanzaro costruzioni Srl effettuerà il prelievo per la procedura che richiede almeno 15 giorni di tempo.

Saturazione degli spazi

Le ecoballe con il rifiuto EER 191212 sono state depositate negli spazi disponibili, ma dal 2 luglio “la scrivente società non potrà materialmente proseguire l’attività di trattamento”.

La società chiede con “urgenza” una visita ispettiva “al fine di constatare quanto affermato da parte degli organi di controllo”.

“Si dimettano gli assessori”

“L’impianto di gestione rifiuti ha chiuso nuovamente – commenta Giuseppe Lombardo, deputato regionale di Sud chiama Nord – lasciando più della metà dei comuni della Sicilia in una situazione critica. Questa ennesima chiusura conferma l’incapacità e la gestione fallimentare del settore”.

Lombardo chiede “le dimissioni immediate dell’Assessore Regionale ai Rifiuti, Di Mauro, e dell’Assessore all’Ambiente, Pagana. La loro gestione da principianti allo sbaraglio è la causa di questa crisi. Non si possono lasciare i comuni siciliani alla mercé di un gestore di un impianto che, a causa della complicità di un sistema malato, continua a influenzare negativamente il sistema dei rifiuti in Sicilia”.

“Il Presidente Schifani – conclude – deve trarre le conseguenze di questa situazione e dimettersi insieme ai suoi assessori”.