I fatti risalgono allo scorso agosto

RIMINI – Violenza sessuale di gruppo contro una 16enne. È l’accusa da parte dei carabinieri di Rimini che hanno eseguito una misura cautelare in carcere nei confronti di un neo diciottenne del Pesarese e di un 17enne della provincia di Rimini. Le ordinanze sono state emesse dal Tribunale di Rimini e da quello dei Minori di Bologna.

La violenza sessuale risale all’agosto scorso. La vittima chiamò i soccorsi dopo esser stata scaricata in strada dopo aver, a suo dire, subito rapporti sessuali non consenzienti poco prima con due sconosciuti. Le visite in ospedale hanno confermato le violenze con una prognosi per la vittima di 30 giorni.

I carabinieri hanno analizzato le telecamere di sicurezza della zona e comparato i campioni di Dna che hanno portato ai due autori della violenza sessuale. Il 18enne è stato quindi condotto nella casa circondariale di Pesaro mentre il minore è stato trasferito nell’Istituto penale per minorenni di Bologna, in attesa degli interrogatori per la convalida delle misure.